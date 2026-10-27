Transportistas se movilizan por la inseguridad

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Los transportistas cumplieron su advertencia y pasaron la mañana en caravanas que en el caso de San Luis Potosí no derivaron en bloqueos carreteros ni en casetas de cobro.

Los transportistas adheridos a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se reunieron desde las 6 de la mañana en el periférico norte, bulevar Manuel Gómez Morín, para planear un recorrido por el propio periférico hasta la Carretera 57, hacia donde partieron con rumbo a Querétaro a media mañana, para dirigirse al entronque con el Eje 140, ya que en el plan original bloquearían de manera paralela a otras acciones que se desarrollaron en el resto de la república.

Sin embargo, la movilización que reclamó seguridad y el fin del acoso del gobierno federal y la falta de garantías estatales y municipales a los hombre-camión y a los empresarios, hizo una pausa en el transcurso de la mañana, a pesar de que fracasó el diálogo.

El dirigente estatal de la Canacar, Norberto Cueto reprochaba que ninguna autoridad agotó las instancias de diálogo y a nivel nacional, solo mandaban a segundas personas que no toman decisiones y reiteró su reclamo por la inoperancia de la Guardia Nacional y los constantes asaltos y las extorsiones.

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El presidente de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), Eduardo Antuán Campollo, encabezó una movilización por su cuenta en la zona poniente del acceso a la capital. Operadores de líneas de transporte realizaron una marcha lenta hacia los puntos de reunión donde pretendían iniciar bloqueos.

Amanecieron transportistas en las carreteras libre y de cuota a Guadalajara.

En las lonas que colocaron al frente de los camiones, reclaman la falta de correspondencia del pago de casetas en carreteras de cuota con un escenario libre de asaltos, la incompetencia del gobierno para generarles un ambiente de seguridad pública y trato honesto de los policías de carretera.