Tras protesta, SEER promete revisar condiciones de Escuela de Danza

La administración gallardista culpó de las irregularidades a los gobiernos anteriores

Por Rubén Pacheco

Noviembre 01, 2025 11:54 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Luego de la protesta artística para exigir mejores condiciones en el Escuela Estatal de Danza, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), anunció la aplicación de diferentes medidas para buscar mitigar las inconformidades del alumnado.

El subsistema educativo indicó que el próximo lunes el Departamento de Planeación llevará a cabo una visita técnica para evaluar las condiciones físicas del plantel, después que las y los estudiantes denunciaron duelas con despefectos severos.

Se comprometió a verificar los perfiles del personal docente de las escuelas estatales de arte, ello, ante la crítica de que profesionales de nutrición imparten clases de historia u otras asignaturas.

A su vez, informó de la asignación de un fisioterapeuta que brindará atención y acompañamiento a las y los estudiantes, dado que muchos de ellos resultaron lesionados por las inadecuadas instalaciones en que practican sus rutinas.

Al igual que otras instituciones de las administración gallardista, achacó las irregularidades actuales a los gobiernos anteriores pese a que ya han transcurrido más de cuatro años de este sexenio.

