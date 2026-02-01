Tras robos, cambian estrategia de seguridad en ZI

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, anunció la implementación de una nueva estrategia de coordinación con empresas y autoridades de los tres niveles de gobierno para combatir la incidencia de delitos en la zona industrial.

Esto luego de que el Comité de Seguridad de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial diera a conocer que durante el año pasado se registraron hasta 150 robos de camiones o mercancías provenientes de las empresas, de las cuales, por lo menos en 109 casos hay registro oficial

Al respecto el funcionario explicó que esta estrategia es resultado de varios meses de trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales, y destacó que la coordinación interinstitucional es el eje central del plan. Precisó que la reciente división de la Zona Industrial por cuadrantes de responsabilidad no significa una desatención del entorno general, sino la definición de acciones concretas y focalizadas según las necesidades de seguridad de cada eje.

En el caso de la policía capitalina, Villa Gutiérrez detalló que su responsabilidad abarca los ejes del 100 al 122, donde se reforzarán las labores preventivas con base en información previamente analizada.

Señaló que la estrategia no se limita a recorridos de vigilancia, sino que contempla una actuación más proactiva y preventiva, que incluye la revisión de los planes de seguridad interna de las empresas, así como del personal de seguridad privada con el que operan, a fin de detectar áreas de oportunidad y fortalecer los esquemas de protección.

El titular de la corporación capitalina informó que a partir de la semana entrante iniciarán las primeras reuniones de trabajo con las empresas ubicadas en el cuadrante municipal, con el objetivo de establecer acciones específicas y homologar criterios de seguridad, ya que actualmente cada empresa maneja protocolos distintos.

Finalmente, indicó que una vez concluidas estas mesas de trabajo, los responsables de los cuadrantes municipal, estatal y federal cruzarán la información recabada para generar un primer círculo de seguridad, el cual posteriormente se ampliará para abarcar toda la Zona Industrial, con el propósito de reducir de manera efectiva la incidencia delictiva.