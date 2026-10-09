logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tren suburbano tendría 3 estaciones en la ZM

Estarían en la Z.I., la TTP y el Tangamanga II, revela la SCT

Por Rubén Pacheco

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Tren suburbano tendría 3 estaciones en la ZM
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      De manera complementaria al ferrocarril que se movilizará de centro del país y pasará por territorio potosino, en la zona metropolitana de San Luis Potosí operará un tren suburbano, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno 

      del Estado.

      Describió que luego de firmar un acuerdo con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el suburbano realizará conexiones entre los distintos municipios y en la zona metropolitana.

      En entrevista, expuso que se construirán tres estaciones: una en la zona industrial, otra probablemente con la Terminal Terrestre Potosina (TTP) y una más en las inmediaciones del parque Tangamanga II.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Pues sin duda estaremos ahora los potosinos trasladándonos, transportándonos en este tren suburbano de manera muy rápida, de manera muy eficiente. Son dos tipos de unidades distintas", exteriorizó.

      Refirió que unos vagones estarán destinados para trayectos largos, es decir, para un recorrido de más de una hora; y las unidades más prácticas, destinadas a la metrópoli para rutas más cortas. 

      Subrayó que no existen plazos establecidos para la liberación del derecho de vía, pues la mayoría del proyecto se trabajará sobre la infraestructura que ya existente, salvo las intervenciones y ampliaciones Santa María del Río y en la zona metropolitana.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Trabajadores sindicalizados del IMSS exigen aumento y destituciones en SLP
        Trabajadores sindicalizados del IMSS exigen aumento y destituciones en SLP

        Trabajadores sindicalizados del IMSS exigen aumento y destituciones en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        El contingente partió de Plaza Sendero y avanzó por carretera 57 hacia distribuidor vial Benito Juárez.

        Mientras haya una vía legal, defenderemos terrenos: Zermeño
        Mientras haya una vía legal, defenderemos terrenos: Zermeño

        Mientras haya una vía legal, defenderemos terrenos: Zermeño

        SLP

        Pulso Online

        Afirma que acatará resoluciones judiciales; la Abogacía General defiende sus documentos en el litigio.

        Mangas de langosta se extienden a municipios de zona media
        Mangas de langosta se extienden a municipios de zona media

        Mangas de langosta se extienden a municipios de zona media

        SLP

        Rubén Pacheco

        La reproducción de las langostas y la dificultad de acceso complican el control de la plaga.

        Tren suburbano contaría con tres estaciones en ZM: SCT
        Tren suburbano contaría con tres estaciones en ZM: SCT

        Tren suburbano contaría con tres estaciones en ZM: SCT

        SLP

        Rubén Pacheco

        Estarían en la Zona Industrial, la TTP y el parque Tangamanga II: Martínez Acosta