Tres camiones más con víveres llegan a la Huasteca potosina

GCE anuncia el traslado de más de 25 toneladas de víveres

Por Pulso Online

Octubre 14, 2025 11:05 a.m.
La Guardia Civil Estatal en reparto de víveres en la Huasteca.

La Guardia Civil Estatal (GCE) envió este martes tres camiones con más de 25 toneladas de víveres hacia la región Huasteca, en seguimiento a las acciones de apoyo por las lluvias que han dejado afectaciones en varios municipios del estado.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, la ayuda partió desde el centro de acopio instalado en el edificio central de la corporación y hará escala en Rioverde antes de llegar a Ciudad Valles, donde se establecerán rutas para distribuir alimentos y artículos de primera necesidad entre las familias más afectadas.

El operativo forma parte de las labores que la GCE realiza junto a autoridades de Protección Civil Municipal, el Ejército y los tres niveles de gobierno, con el objetivo de mantener la seguridad, apoyar en evacuaciones y continuar con la entrega de víveres en Axtla de Terrazas, Matlapa, Tamazunchale, San Vicente Tancuayalab, Tanquián de Escobedo y Ébano.

Juárez Hernández informó que en los últimos tres días se han efectuado alrededor de 100 traslados, además de la evacuación de 400 personas y labores de limpieza en las zonas afectadas. Subrayó que, hasta el momento, no se reportan personas fallecidas ni desaparecidas, por lo que el saldo continúa siendo blanco.

El funcionario destacó que el gobernadorRicardo Gallardo Cardona ha encabezado personalmente el reparto de ayuda en los municipios más golpeados, y que los operativos seguirán activos mientras persistan las condiciones de emergencia.

