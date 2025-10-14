logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ARTE CULINARIO!

Fotogalería

¡ARTE CULINARIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entrega Gallardo apoyo en efectivo y diversos enseres

Damnificados reclaman ayuda, dicen perdieron todo

Por Miguel Barragán

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Entrega Gallardo apoyo en efectivo y diversos enseres

CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado comenzó a entregar apoyos en efectivo y en especie en Tamazunchale, Matlapa y Axtla a una multitud ávida de ayuda.

Después de haber celebrado la mesa de Seguridad Pública en Axtla de Terrazas y de entregar apoyos en este mismo municipio y en Matlapa, el Gobernador Gallardo Cardona comenzó un recorrido en el barrio de El Carmen, en donde fue escoltado por decenas de vecinos que hace un par de días tenían sus casas anegadas y en donde entregó pequeños fajos de billetes de a cien pesos, así como colchones, kits de limpieza y se comprometía a entregar muebles a la brevedad.

Los ciudadanos repetían insistentemente las características de su desgracia, con palabras como “lo perdimos todo”, mientras el mandatario daba órdenes sucintas de entregar lo que se pedía a un ejército de colaboradores que paraban oreja para preparar la entrega del apoyo.

El recorrido realizado fue cerca del río, en donde los damnificados le insistían sobre la necesidad que los embarga debido a la desgracia de la creciente y el Gobernador, perlada la frente de sudor, contestaba con aquiescencia, aunque visiblemente cansado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Suben al altar imagen de San Francisco
Suben al altar imagen de San Francisco

Suben al altar imagen de San Francisco

SLP

Jesús Vázquez

Regresan al santo patrono a su altar

Chocan jugadoras y resultan lesionadas
Chocan jugadoras y resultan lesionadas

Chocan jugadoras y resultan lesionadas

SLP

Carmen Hernández

Más de 5 mil casas afectadas por inundaciones
Más de 5 mil casas afectadas por inundaciones

Más de 5 mil casas afectadas por inundaciones

SLP

Redacción

Información del Gobernador en la Mañanera de la Presidenta

Este martes reanudan las clases presenciales
Este martes reanudan las clases presenciales

Este martes reanudan las clases presenciales

SLP

Redacción