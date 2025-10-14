Entrega Gallardo apoyo en efectivo y diversos enseres

CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado comenzó a entregar apoyos en efectivo y en especie en Tamazunchale, Matlapa y Axtla a una multitud ávida de ayuda.

Después de haber celebrado la mesa de Seguridad Pública en Axtla de Terrazas y de entregar apoyos en este mismo municipio y en Matlapa, el Gobernador Gallardo Cardona comenzó un recorrido en el barrio de El Carmen, en donde fue escoltado por decenas de vecinos que hace un par de días tenían sus casas anegadas y en donde entregó pequeños fajos de billetes de a cien pesos, así como colchones, kits de limpieza y se comprometía a entregar muebles a la brevedad.

Los ciudadanos repetían insistentemente las características de su desgracia, con palabras como “lo perdimos todo”, mientras el mandatario daba órdenes sucintas de entregar lo que se pedía a un ejército de colaboradores que paraban oreja para preparar la entrega del apoyo.

El recorrido realizado fue cerca del río, en donde los damnificados le insistían sobre la necesidad que los embarga debido a la desgracia de la creciente y el Gobernador, perlada la frente de sudor, contestaba con aquiescencia, aunque visiblemente cansado.

