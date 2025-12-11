logo pulso
Tres heridos en accidente durante peregrinación guadalupana

Los hechos, mientras avanzaban sobre la carretera libre Ciudad Valles-Rioverde

Por Huasteca Hoy

Diciembre 11, 2025 11:39 a.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Tres integrantes de la caravana de la Antorcha Guadalupana procedentes de Tamasopo resultaron lesionados la mañana de este jueves, luego de que dos motocicletas chocaron mientras avanzaban sobre la carretera libre Ciudad Valles-Rioverde.

El grupo había salido desde la delegación de Agua Buena con rumbo a la Catedral de Ciudad Valles, como parte del recorrido tradicional, previo al 12 de diciembre.

Sin embargo, al llegar al kilómetro 4, cerca de la gasolinera Los Grillitos, dos motociclistas que circulaban en medio de la caravana colisionaron, provocando que sus tripulantes cayeran al pavimento.

En este accidente resultaron lesionados Daría Yamileth, de 15 años de edad; Luz María, de 21 años; y Alex, de 19 años.

Foto: Huasteca Hoy 

Los tres fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias y posteriormente trasladados a un hospital para su valoración médica.

La caravana fue detenida momentáneamente mientras se realizaban las labores de auxilio; posteriormente continuaron hacia su destino.

Salesiano Carlos Gómez realiza celebraciones navideñas

Las celebraciones navideñas en el Salesiano Carlos Gómez iniciaron con la peregrinación y la Posada, promoviendo la unión y los valores comunitarios.

Tres heridos en accidente durante peregrinación guadalupana
