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Tromba afecta cultivos y viviendas en la capital y Villa de Arista (fotos)

El Gobierno estatal informó que valora la implementación de un plan emergente

Por Redacción

Abril 20, 2026 10:10 a.m.
A
Tromba afecta cultivos y viviendas en la capital y Villa de Arista (fotos)

El Gobierno del Estado desplegó personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) y otras áreas para atender los efectos de la tromba registrada en la delegación de Bocas, en la capital, y en la comunidad de Derramaderos, en Villa de Arista.

Durante los recorridos se documentaron daños en más de mil 500 hectáreas de cultivos como chile serrano, frijol, avena y hortalizas, además de afectaciones en caminos, vehículos y viviendas que presentaron deterioro en techos y muros a causa de la lluvia, el viento y el granizo.

Asimismo, se identificó la destrucción de una docena de invernaderos, sistemas de riego y espacios de producción protegida, lo que representa pérdidas por más de 300 millones de pesos para cerca de 200 familias del campo.

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En respuesta, el Gobierno del Estado valora la implementación de un plan emergente que permita la recuperación de estas actividades, como parte del cambio que se vive y se siente en apoyo a las y los productores potosinos.

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