UASLP atiende nueva denuncia por acoso sexual

En julio del 2024, un docente de un diplomado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), habría ofrecido dinero para que su colaboradora accediera a sostener relaciones sexuales con él.

En rueda de prensa, Norma, la denunciante, relató que el 11 de julio del 2024 comenzó el acoso sexual del catedrático, a través de ofrecerle cantidades de recurso económico para lograr su cometido, con quien sostenía una relación laboral.

Para el 2 de octubre del 2024, nuevamente le hizo los ofrecimientos. Si bien ya presentó una denuncia en contra del maestro ante la Fiscalía General del Estado (FGE), aseveró que existen otras carpetas de investigación por otros delitos, entre ellos, la difusión de imágenes de menores de edad.

"Él me ofreció a tener una relación sexual con él. Se quiso pasar de lanza y me quiso ofrecer dinero para acceder a mi cuerpo y a mí. Yo no accedí, pasó el tiempo y seguí laborando con él", expuso.

Por separado, la casa de estudios potosina, informó que la denunciante presentó un documento el pasado 6 de marzo, donde expone los hechos divulgados públicamente ante la prensa.

Reveló que, si bien la mujer afirma que los sucesos se habrían cometido en el 2024, un análisis de los registros internos permiten identificar que no cuenta con la calidad de trabajadora universitaria, situación que deberá ser valorada para determinar el alcance de la intervención de la Defensoría de Derechos Universitarios.

Expuso que, a partir del Protocolo Universitario para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Hostigamiento y Acoso Sexual, y la Violencia de Género, el caso fue remitido a la Defensoría para determinar lo conducente.

Adelantó que colaborará con la Fiscalía General del Estado (FGE) ante cualquier requerimiento que pudieren realizar, derivado de la denuncia que presentó la joven.



