Sólo un 40% de mujeres integran la Guardia Civil

La Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad de Graciano Sánchez, cuenta actualmente con un 40% de elementos femeninos, un avance destacado en la participación de mujeres dentro de la seguridad municipal, informó el comandante Víctor Aristarco Serna Piña.

“Son un pilar fundamental para el trabajo diario de la corporación, pero aún tenemos retos importantes para seguir impulsando su inclusión y desarrollo dentro de todas las áreas de la institución”, señaló Serna Piña.

Las oficiales ocupan posiciones clave en la comunicación C3, la Unidad de Género, la Unidad de Proximidad Social, así como en la supervisión de turnos y sectores. Según el comandante, su labor operativa y administrativa es crucial para garantizar la seguridad y el funcionamiento eficiente de la corporación.

Para reforzar estas áreas, la convocatoria para integrar nuevos elementos, tanto femeninos como varoniles, continúa abierta. El objetivo es ampliar la cobertura de seguridad en más colonias del municipio y consolidar un equipo equilibrado, diverso y preparado para atender las necesidades de la ciudadanía.

Serna Piña subrayó que fortalecer la participación femenina no solo mejora la operatividad, sino que también promueve igualdad, diversidad y un modelo de seguridad más cercano a la comunidad, marcando la dirección futura de la GCM de Soledad de Graciano Sánchez.