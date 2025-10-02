Video | Marchan universitarios contra gobierno; llega grupo de choque

Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) salieron este día a manifestarse para exigir al Gobierno del Estado cubrir los adeudos millonarios de la casa de estudios, sin embargo, se encontraron con un grupo de choque.

Pese a que por momentos se generaron provocaciones del contingente ajeno al origen de la protesta, los alumnos universitarios optaron por centrarse en las demandas y no prestarle atención.

Alrededor de 70 estudiantes de diferentes facultades de la UASLP arribaron a Palacio de Gobierno del Estado con pancartas en contra de la administración estatal, en cuyos mensajes no solo reclamaron los pagos pendientes, sino también la falta de exigencia de las propias autoridades universitarias.

Minutos después de arribar a la sede del Ejecutivo, llegó otro grupo de alrededor de 100 personas quienes dijeron ser estudiantes -al menos el 60 por ciento correspondía a adultos de cerca de 40 años-, pero a diferencia de la otra agrupación, lanzaron consignas hacia el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.

Mientras los universitarios reprocharon los pendientes del Gobierno del Estado, pugnaron por la autonomía de la UASLP y complementaron con la matanza de Tlatelolco a las afueras de Palacio de Gobierno, los antagónicos gritaron: "Zermeño acosador, Galindo represor".

Varios de los integrantes de este último grupo, se cubrían el rostro y a los pocos minutos se retiraron.