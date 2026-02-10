Un tenso festejo se vive en el Mercado República

Con celebración y bloqueo de vialidades, transcurrió la que una mayoría de comerciantes identifica como el 50 aniversario de la ocupación de locales del Mercado República.

Celebración y bloqueo vial en Mercado República

Los locatarios de la zona de tianguis planearon un baile, pero la policía e inspectores llegaron para avisarles que no habían tramitado permiso.

Aunque al final el festejo se llevó a cabo con todo y sonido contratado, inspectores y policías, pararon el festejo porque no había permiso de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH).

Los comerciantes discutieron con las autoridades y se juntaron decenas de ellos en el lugar donde ya se encontraba listo un equipo de sonido, con el fin de evitar que la policía los obligara a retirarlo.

Negociación y bloqueo vial en avenida Pedro Montoya

Los inspectores esperaban instrucciones, mientras grupos de locatarios salieron a la avenida Pedro Montoya y taparon el tránsito vehicular en el cruce con la calle Moctezuma, acción que produjo un caos en la zona.

Los comerciantes recibieron el aviso de que continuarían con el festejo, a condición de terminar a las 19:30 horas. También se les pidió no ocasionar desmanes.

Los locatarios participaron en una misa a las 3:00 de la tarde y luego degustaron mole, arroz y frijoles que se preparó para un aproximado de mil personas.

También repartieron fresas con crema, nieve y hasta rebanadas de pastel.

Los comerciantes, incluyendo al curador de historia Florencio Puente Sías, identifican el 9 de febrero de 1976 como el primer día de ocupación de los locales de un mercado cuya construcción comenzó un año antes, en 1975.

El centro de abasto popular fue inaugurado el 16 de septiembre anterior, pero hay comerciantes que sostienen que desde antes ya vendían en el lugar.