UPSLP mantiene abierto proceso de ingreso en periodo vacacional

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) informó que su Proceso de Ingreso 2026 continúa activo durante el periodo vacacional, por lo que invitó a las y los aspirantes a avanzar en su trámite.

De acuerdo con la institución, durante la Semana de Pascua las oficinas de atención operan en un horario de 8:00 a 18:00 horas, donde se brinda orientación a estudiantes y sus familias.

Asimismo, el área de Servicios Estudiantiles mantiene la recepción de documentos para quienes ya realizaron el pago de su ficha, con el fin de dar continuidad al proceso de admisión.

La universidad detalló que entre las opciones académicas disponibles se encuentran modalidades escolarizada y ejecutiva, esta última dirigida a personas que combinan sus estudios con otras actividades.

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La UPSLP indicó que las y los interesados pueden consultar los requisitos y detalles del proceso a través de su portal oficial.