Frente frío 43 baja temperaturas y deja lluvias en SLP
Protección Civil prevé ambiente fresco y lluvias en sierras; la zona Centro tendrá 22° de máxima y 11° de mínima
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes 6 de abril se mantendrán temperaturas frescas y probabilidad de lluvias, principalmente en zonas serranas, debido a la presencia del frente frío número 43.
El sistema frontal, impulsado por una masa de aire frío polar, ha generado un descenso marcado en las temperaturas en las cuatro regiones del estado.
En la zona Centro, se prevé una temperatura máxima de 22 grados y mínima de 11, con posibilidad de lluvias puntuales en áreas de sierra.
Para el resto del estado, el pronóstico indica condiciones similares, con ambiente fresco, presencia de nubosidad y precipitaciones aisladas, además de rachas de viento que podrían superar los 30 kilómetros por hora.
Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones ante los cambios de temperatura y la probabilidad de lluvias.
Redacción
