Urgen a crear políticas públicas ante consumo de drogas entre jóvenes

El llamado a Congreso busca enfrentar el creciente consumo, dicen familias y representantes de centros de rehabilitación

Por Redacción

Agosto 26, 2025 04:02 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Familias afectadas directa o indirectamente por drogadicción y representantes de centros de rehabilitación de San Luis Potosí hicieron un llamado urgente a las y los diputados de la actual Legislatura para que impulsen políticas públicas que permitan enfrentar el creciente consumo de drogas entre jóvenes y adolescentes. La petición busca visibilizar la problemática y garantizar recursos y regulación para los centros de atención.

Saúl Montenegro, vocero de un colectivo que agrupa a 53 centros de rehabilitación, señaló que la falta de financiamiento es el principal obstáculo para brindar atención efectiva.

"Algunos programas reciben apoyo institucional, pero la mayoría de los centros privados sobrevive con cuotas mínimas de las familias, lo que limita su capacidad de atender a quienes más lo necesitan", explicó.

El grupo más vulnerable se encuentra entre los 12 y 25 años, según Montenegro, lo que evidencia el fracaso de las estrategias de prevención. Además, la legislación actual impide que las y los menores de edad reciban tratamiento en muchos centros, dejando a las familias sin alternativas de apoyo profesional.

Señaló que, actualmente la metanfetamina es la droga de mayor consumo, debido a su bajo costo y fácil acceso. Su consumo genera graves problemas de salud mental y, aunque afecta a todos los sectores, en los últimos años se ha observado un incremento notable entre jóvenes de clase media alta.

Guadalupe Ventura, madre de un joven en rehabilitación, insistió en que no se trata de cerrar centros, sino de regularlos y fortalecerlos para que las familias puedan acceder a tratamientos de calidad. "Necesitamos que los legisladores escuchen y actúen; nuestras familias requieren soluciones reales", señaló.

