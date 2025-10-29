Usuarios del IMSS en Soledad reportan largas filas y retrasos en atención

Desde temprana hora de este miércoles 29 de octubre, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportaron largas filas y retrasos en la atención médica en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5, ubicada en la cabecera municipal de Soledad.

De acuerdo con denuncias ciudadanas, algunas personas llegaron al lugar desde las siete de la mañana y, pese al paso de las horas, no habían sido atendidas.

Los usuarios señalaron que parte del personal no se encontraba en sus áreas de trabajo, ya que presuntamente participaban en actividades relacionadas con las convocatorias sindicales del IMSS.

En videos y fotografías compartidos por los derechohabientes, se observa un toldo instalado en el área del jardín de la unidad médica, donde se invita a votar por la denominada "planilla roja". Mientras tanto, los cubículos de atención permanecían vacíos.

Los denunciantes consideraron que las actividades sindicales no deberían interferir con la atención al público, pues entre los afectados había adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que acudían a consulta médica.

De acuerdo con los testimonios, fue hasta que los usuarios se percataron de que los trabajadores se encontraban en el patio trasero cuando comenzaron a reanudar la atención médica, casi tres horas después.