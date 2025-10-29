Volaris revisa efectos de nuevas restricciones de Estados Unidos
La aerolínea asegura que el impacto en carga será mínimo, pero busca alternativas tras la negativa del gobierno estadounidense
Con relación a las órdenes 2025-10-13 y 2025-10-14 dadas a conocer ayer por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), Volaris informó que analiza el alcance de las medidas anunciadas.
Por el momento, la compañía señala que las disposiciones en materia de carga tendrían "un efecto marginal" para Volaris, debido a la mínima participación que la empresa tiene en el servicio de carga entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y destinos en Estados Unidos.
Por otra parte, las disposiciones del DOT incluyen la no aprobación de la ruta de Volaris entre el AICM y el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, la cual comenzaría a operar el 2 de noviembre.
Al respecto, Volaris se encuentra analizando opciones para minimizar las afectaciones a sus usuarios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Volaris se encuentra en contacto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como con la industria, a fin de dialogar y encontrar una solución a esta situación, que evite afectaciones futuras sobre sus operaciones y el sector aéreo mexicano", indicó la aerolínea, en un comunicado.
Volaris reafirmó su compromiso de mantener la conectividad aérea entre México y Estados Unidos, ofreciendo opciones accesibles y seguras a sus clientes.
no te pierdas estas noticias
Volaris revisa efectos de nuevas restricciones de Estados Unidos
El Universal
La aerolínea asegura que el impacto en carga será mínimo, pero busca alternativas tras la negativa del gobierno estadounidense
Peso mexicano se debilita ante fortalecimiento del dólar
El Universal
El tipo de cambio alcanza los 18.45 por dólar en medio de la expectativa por la reunión de la Reserva Federal
Aumenta ordeña de ductos 35%
El Universal
Pemex reportó pérdida de 20 mil 246 millones de pesos entre enero y septiembre del presente año