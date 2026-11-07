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Vecinos atienden a perritos abandonados

Los alimentan, cuidan y les ofrecen atención veterinaria

Por Flor Martínez

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Vecinos atienden a perritos abandonados
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      Vecinos de distintas colonias de Soledad de Graciano Sánchez se han organizado para alimentar y cuidar perros que permanecen en la vía pública, mediante un programa municipal que contempla su registro, identificación y atención veterinaria.

      Así lo informó Yasmín Luna Barrios, titular de Ecología Municipal quien detalló que el esquema continúa vigente y permite que uno o varios habitantes asuman la responsabilidad de un mismo animal. 

      Para ello, los participantes firman un acta, reciben un número de registro y una placa de identificación, mientras que la dependencia mantiene sus datos de contacto para 

      dar seguimiento.

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      Entre los sectores donde se ha implementado el programa se encuentran Fidel Velázquez, Santo Tomás, San Felipe y San Antonio, además de otras colonias del municipio. Refirió Luna Barrios que como parte del apoyo, el Ayuntamiento facilita la esterilizaciónde los perros 

      y algunas vacunas.

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