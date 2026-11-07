Vecinos atienden a perritos abandonados
Los alimentan, cuidan y les ofrecen atención veterinaria
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Vecinos de distintas colonias de Soledad de Graciano Sánchez se han organizado para alimentar y cuidar perros que permanecen en la vía pública, mediante un programa municipal que contempla su registro, identificación y atención veterinaria.
Así lo informó Yasmín Luna Barrios, titular de Ecología Municipal quien detalló que el esquema continúa vigente y permite que uno o varios habitantes asuman la responsabilidad de un mismo animal.
Para ello, los participantes firman un acta, reciben un número de registro y una placa de identificación, mientras que la dependencia mantiene sus datos de contacto para
dar seguimiento.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Entre los sectores donde se ha implementado el programa se encuentran Fidel Velázquez, Santo Tomás, San Felipe y San Antonio, además de otras colonias del municipio. Refirió Luna Barrios que como parte del apoyo, el Ayuntamiento facilita la esterilizaciónde los perros
y algunas vacunas.
no te pierdas estas noticias
Llegan córneas de Zacatecas para trasplante en SLP
Pulso Online
El CETRA también acompañó el traslado de un hígado a un hospital privado de la capital potosina.
Publica Ceepac datos sobre adquisiciones de material electoral
Pulso Online
El organismo local aseguró que ha cumplido con la Ley, además de colaborar con la Auditoría Superior de la Federación
Presume CCLE que resuelve 90% de los casos
Rubén Pacheco
La directora general atribuye el alto porcentaje a la voluntad de trabajadores y empleadores