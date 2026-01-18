Vecinos de la Zona Norte presionan por obras frenadas

Integrantes del colectivo Frente Unido por la Zona Norte solicitaron al Gobierno del Estado reanudar las mesas de trabajo para dar seguimiento a los proyectos pendientes en esa región de San Luis Potosí. Representantes acudieron el viernes 16 de enero al Palacio de Gobierno, donde expusieron su preocupación por los retrasos anunciados recientemente en las obras en curso y pidieron información clara sobre tiempos y avances.

El colectivo recordó que en 2024 se firmó en ese mismo recinto el acuerdo para desarrollar el proyecto "San Nicolasito", uno de los temas que consideran urgente retomar. Durante el encuentro entregaron comentarios por escrito, y señalaron que existe disposición oficial para analizar nuevamente las necesidades de la zona a través de visitas en campo.

Los ciudadanos pidieron que una primera inspección se realice en torno al corredor de vías México–Laredo, donde la empresa ferroviaria continúa interviniendo, pero sin avances visibles en alumbrado público, laterales del Periférico Norte, pasos peatonales a desnivel ni acciones de reforestación. También solicitaron que se atiendan afectaciones en viviendas atribuidas a vibraciones del tren.

Una segunda revisión se solicitó para las obras de Prolongación Moctezuma y Adolfo López Mateos, donde vecinos han observado avances, pero también periodos sin trabajadores en sitio, lo que genera dudas sobre los tiempos de entrega. En su posicionamiento, el colectivo advirtió que el cierre parcial de vialidades ha provocado escasez temporal de agua potable y pidió un plan emergente para mitigar afectaciones.

El Frente Unido planteó además que sigue pendiente la apertura vial en el cruce del puente de Los Magueyes, un trámite que, según expusieron, lleva al menos cinco años y requiere autorización federal. Aseguran que Seduvop y la Secretaría estatal de Comunicaciones han informado que el proyecto ya fue presentado, pero que la comunidad no ha recibido actualización formal sobre su avance.

Finalmente, el colectivo insistió en la necesidad de construir una clínica de especialidades para atender a habitantes de la zona norte y comunidades cercanas, un proyecto que, según se les ha dicho, está contemplado después del Anillo Periférico Norte. Los representantes reiteraron su interés en mantener comunicación con autoridades y programar una siguiente reunión con vecinos una vez recibidas las respuestas oficiales.