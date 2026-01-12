Vecinos del Saucito exigen reparación de alumbrado

Habitantes de la zona del Saucito, al norte de San Luis Potosí, reportaron que un amplio tramo de la avenida Fray Diego de la Magdalena se encuentra sin alumbrado público desde hace cuatro días, lo que ha provocado molestia y preocupación entre quienes diariamente circulan por esa vialidad.

De acuerdo con residentes del área, la falta de iluminación se registra desde el cruce con avenida Saucito hasta la calle Centauro del Norte, incluyendo el camellón central y luminarias laterales. Los colonos aseguran que, al caer la noche, la zona queda completamente a oscuras, incrementando la percepción de inseguridad.

Vecinos señalaron que la vialidad es utilizada no solo por automovilistas, sino también por peatones que se dirigen a escuelas, trabajos y comercios cercanos, por lo que consideran urgente que se restablezca el alumbrado.

Añadieron que, durante los días que el sector ha permanecido sin luz, han detectado circulación más lenta de vehículos e incluso personas evitando caminar por el tramo afectado.

También subrayaron que esta no es la primera ocasión en la que la colonia enfrenta problemas con el alumbrado público y lamentaron que las fallas no se atiendan con mayor rapidez.

Los vecinos esperan que las autoridades municipales respondan en breve, realicen una revisión técnica en la zona y restablezcan el servicio para mejorar la seguridad y movilidad.