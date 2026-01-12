logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Batalla dorada

Fotogalería

Batalla dorada

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vecinos del Saucito exigen reparación de alumbrado

Denunciaron ausencia de iluminación en la avenida Fray Diego Magdalena

Por Rolando Morales

Enero 12, 2026 12:12 p.m.
A
Vecinos del Saucito exigen reparación de alumbrado

Habitantes de la zona del Saucito, al norte de San Luis Potosí, reportaron que un amplio tramo de la avenida Fray Diego de la Magdalena se encuentra sin alumbrado público desde hace cuatro días, lo que ha provocado molestia y preocupación entre quienes diariamente circulan por esa vialidad.

De acuerdo con residentes del área, la falta de iluminación se registra desde el cruce con avenida Saucito hasta la calle Centauro del Norte, incluyendo el camellón central y luminarias laterales. Los colonos aseguran que, al caer la noche, la zona queda completamente a oscuras, incrementando la percepción de inseguridad.

Vecinos señalaron que la vialidad es utilizada no solo por automovilistas, sino también por peatones que se dirigen a escuelas, trabajos y comercios cercanos, por lo que consideran urgente que se restablezca el alumbrado.

Añadieron que, durante los días que el sector ha permanecido sin luz, han detectado circulación más lenta de vehículos e incluso personas evitando caminar por el tramo afectado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También subrayaron que esta no es la primera ocasión en la que la colonia enfrenta problemas con el alumbrado público y lamentaron que las fallas no se atiendan con mayor rapidez.

Los vecinos esperan que las autoridades municipales respondan en breve, realicen una revisión técnica en la zona y restablezcan el servicio para mejorar la seguridad y movilidad. 

LEA TAMBIÉN

Muere repartidor en choque de motos en El Saucito

El otro conductor resultó herido de gravedad y tuvo que ser hospitalizado de emergencia

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vecinos del Saucito exigen reparación de alumbrado
Vecinos del Saucito exigen reparación de alumbrado

Vecinos del Saucito exigen reparación de alumbrado

SLP

Rolando Morales

Denunciaron ausencia de iluminación en la avenida Fray Diego Magdalena

Realito no funcionó por 4 meses en 2025: Galindo
Realito no funcionó por 4 meses en 2025: Galindo

Realito no funcionó por 4 meses en 2025: Galindo

SLP

PULSO

Reunión entre Enrique Galindo y el gobernador para abordar el acueducto El Realito y su futuro.

Colectivo denuncia retiro de casas de perros en situación de calle
Colectivo denuncia retiro de casas de perros en situación de calle

Colectivo denuncia retiro de casas de perros en situación de calle

SLP

Rolando Morales

Estaban ubicadas en el paradero de camiones detrás del Museo del Ferrocarril

Sancionarán a escuelas que no respeten horario de invierno
Sancionarán a escuelas que no respeten horario de invierno

Sancionarán a escuelas que no respeten horario de invierno

SLP

Samuel Moreno

En el regreso a clases se observó una asistencia regular del alumnado, dijo Ricardo Gallardo