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"Verde será competitivo con cualquiera"

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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"Verde será competitivo con cualquiera"
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      Héctor Serrano Cortés evitó colocar a Ignacio Segura Morquecho por encima de Ruth González Silva en la carrera interna del Partido Verde por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 y sostuvo que la definición no debe ser una decisión individual, sino un proceso interno del partido.

      El presidente de la bancada del PVEM en el Congreso del Estado reconoció a Segura Morquecho, dirigente estatal del partido, como un "cuadro extraordinario" para ocupar cualquier posición que se decida, al señalar "su lealtad y trabajo" dentro del proyecto político. Señaló que, como él, existen otros perfiles con posibilidades de participar.

      La postura ocurre después de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona mencionara a Segura como un posible "perfil tapado" del Verde para la gubernatura, mientras que también ha reconocido a la senadora Ruth González entre las opciones del partido, aunque su candidatura no está definida.

      Serrano Cortés afirmó que no descartaría ni a la senadora ni a ningún otro integrante del PVEM y sostuvo que el partido tiene posibilidades de competir incluso por separado con cualquiera de sus perfiles. Sobre una eventual alianza, señaló que podría darse si estratégicamente resulta conveniente, pero insistió en que no apostaría por una opción específica.

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      El legislador pidió esperar a que se abran los tiempos electorales y recordó que el próximo 15 de noviembre comenzarán, con la instalación del Consejo, los procedimientos para los procesos internos. Añadió que actualmente existe "una gran efervescencia" política ante la renovación de las gubernaturas en 17 estados del país.

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