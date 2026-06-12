Verdes le echan montón a EGC

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El diputado local Héctor Serrano Cortés y el dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, arremetieron contra el alcalde Enrique Galindo Ceballos luego de que éste reiterara su rechazo a la reforma al Código Penal que sanciona el uso indebido de inteligencia artificial, conocida como "Ley Serrano".

Mientras el legislador acusó al edil de utilizar políticamente el tema, el líder partidista cuestionó los resultados de su

administración al frente de la capital potosina.

La confrontación se originó después de que Galindo Ceballos afirmara que, de estar en sus manos, habría derogado la legislación durante la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión y reiterara su desacuerdo con la reforma, además de señalar que la SCJN analiza una impugnación promovida por la CNDH.

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Serrano Cortés sostuvo que el alcalde pretende "treparse a un tema que considera sensible" y afirmó que la polémica tiene una motivación política. También advirtió que este tipo de enfrentamientos se intensificarán rumbo al proceso electoral de 2027.

"Pues en sus manos está que haya agua en San Luis, que se quejen de los baches, tiene muchas cosas en sus manos y tiene muchas cosas que violentan los derechos fundamentales de las personas. No se puede eregir como libertario en torno a la libertad de expresión porque no le corresponde", sentenció.

Ignacio Segura, dirigente del PVEM, difundió un mensaje en video para cuestionar la gestión del edil al frente de la capital. El líder partidista aseguró que la ciudad mantiene los mismos problemas de inseguridad, abandono y falta de resultados que hace cinco años, pese a que PRI y PAN promovieron al actual alcalde como una solución para San Luis Potosí.

"Hoy lo que en realidad sí nos da miedo es que a la capital vuelva a llegar un alcalde como él, tan poco productivo, tan gris y tan inoperante", expresó.