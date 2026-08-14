Llama Fox a rescatar la democracia de la 4T

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Aunque advirtió que hay quienes traicionaron la lucha democrática, el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, aseguró que es tiempo de organizarse y convocó a la ciudadanía a iniciar un movimiento gigantesco para devolver a México el carácter de democracia que se le ha robado.

Vicente Fox llama a la movilización civil más grande de la historia

Durante la rueda de prensa posterior a su conferencia dictada con motivo de la Expo Proveedores 2026, el expresidente que en toda su estancia fue acompañado por el exgobernador Marcelo de los Santos, dijo que no basta con el conformismo, sino con la constante búsqueda de líderes para encabezar el movimiento.

En vísperas del 35 aniversario de las elecciones controvertidas del 18 de agosto de 1991 en San Luis Potosí y Guanajuato, se refirió a Salvador Nava Martínez, a quien dijo que recuerda con mucho cariño por el legado democrático que dejó, junto con la lucha que de manera contemporánea él encabezó en Guanajuato, Cristóbal Arias en Michoacán, Ernesto Ruffo Appel en Baja California y Francisco Barrio Terrazas en Chihuahua, para asegurarse una reforma del estado que genere piso parejo para todos.

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Fox advierte sobre amenazas a la democracia y control del estado

Dijo que recuerda aquella lucha del doctor Nava mientras el verdugo de la democracia Andrés Manuel López Obrador, incineraba pozos en las refinerías y el panismo encabezaba el bloqueo de actividades en el aeropuerto de León, precisamente para presionar por una reforma democrática del país.

Fox Quesada advirtió que no se resuelven los problemas del país generando condiciones de dádivas a las personas que no producen, y recordó que el ejercicio del encargo público, no es para servirse a sí mismo, como ha ocurrido en los últimos 8 años, cuando el poder judicial pasó a ser un empleado más del Poder Ejecutivo, la democracia y la libertad de expresión están amenazadas y el último reducto de la participación democrática, los organismos electorales, están en vías de ser secuestrados por una decisión planteada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Por ello pidió a los ciudadanos iniciar la movilización civil más grande de la historia, para frenar el intento de Claudia Sheinbaum de quedarse con todo el estado, sin entidades de contrapeso, a partir de la expresión de los respetos al doctor Salvador Nava Martínez, quien inició un movimiento muy paralelo y muy similar al de Manuel J. Clouthier, con tantos luchadores por la democracia como el propio Cuauhtémoc Cárdenas en su tiempo, convicción democrática que estrictamente debería representarse para toda la vida y no nada más de manera circunstancial, como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador que tomaba decisiones personalísimas, y no nada más por convicción democrática de un rato y después tomar la decisión de brincarse al Congreso para demoler un aeropuerto.