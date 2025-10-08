logo pulso
Video | Entregará Sefin 200 mdp a la UASLP

García Vidal confirma que se cubrirá el adeudo, de acuerdo con la calendarización establecida

Por Rubén Pacheco

Octubre 08, 2025 12:23 p.m.
Ariana García Vidal / Foto: Pulso

Un monto de 200 millones de pesos, es la cantidad que se suministrará a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) como parte del adeudo pendiente de cubrir, informó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

En días pasados, la casa de estudios y la Secretaría General del Gobierno del Estado, informaron que llegaron a un acuerdo financiero para solventar el endeudamiento, sin embargo, no informaron la cantidad acordada.

La funcionaria estatal refirió que los recursos se entregarán de manera sustancial en lo que resta del 2025, de acuerdo con la calendarización establecida.

Recordó que, si bien existe una diferencia por el convenio firmado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), se cubrirá por parte del Gobierno del Estado.

Cuestionada sobre por qué se mantuvo la negativa oficial de pagarle a la UASLP, atajó que se no trató de una negación, porque al final se llegó a una solución con la institución de educación superior.

Exteriorizó que la Sefin buscaba cubrir el dinero con pago en especie, sin embargo, dicha propuesta no prosperó y ahora terminó por definir la entrega en líquido.

