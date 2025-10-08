logo pulso
Nacional

Sheinbaum rechaza prohibición del lenguaje inclusivo en Chihuahua

Por El Universal

Octubre 08, 2025 11:43 a.m.
A
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo en que el Congreso de Chihuahua haya aprobado una reforma a la Ley Estatal de Educación para prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas.
"Ayer el PAN sacó adelante una iniciativa en Chihuahua para poner freno al lenguaje inclusivo en las escuelas, ¿Cuál es la postura del gobierno?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.
"Pues no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo", respondió en Palacio Nacional.
Ayer martes, con 17 votos a favor y 14 en contra, el Congreso de Chihuahua reformó el artículo 8 de la Ley Estatal de Educación para retirar el lenguaje inclusivo de las escuelas de educación básica.

