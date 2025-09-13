Video | "Guerra" de porras entre morenistas y verdes en visita de Sheinbaum

A unos minutos de comenzar la presentación del primer informe de actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, seguidores de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tuvieron una lucha de porras para posicionar a su respectiva fuerza política.

Mientras los simpatizantes morenistas comenzaron a espetar "¡Fuera, fuera, fuera!" a los seguidores verdes, estos terminaron por superarlos al revirar "¡Pollo, Pollo, Pollo!", "¡Padrino, Padrino, Padrino!".

Mientras, en el exterior del Centro de Convenciones de San Luis Potosí (CCSLP) se registraron protestas de maestros que exigen pagos pendientes.

Derivado que se calentaron los ánimos, los organizadores del evento gubernamental vocearon por el micrófono mantener la calma y ser respetuosos en todo momento con los asistentes.

A la par, inconformes de diferentes sectores se acercaron al área o "corral" de prensa para exponer mantas con sus señalamientos en contra de la administración estatal gallardista.

Entre los manifestantes, se encuentran: integrantes del Sindicato Académico de Trabajadoras y Trabajadores del Colegio de Educación Profesional Técnica, jubilados del Gobierno del Estado y asociaciones de productores de la región huasteca.