VIDEO | Negocios "se curan" de la pandemia del Covid

En el periodo de 2020 a 2022, la pandemia de Covid-19 impactó duramente a la economía de San Luis Potosí, con una caída severa del PIB, desempleo, cierres de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y aumento de la pobreza; sin embargo, pese a retos que aún prevalecen, la entidad potosina ya muestra signos de una recuperación.

Así lo señaló en entrevista exclusiva para Pulso , Arturo Ramos Miranda, actual Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el estado de San Luis Potosí, esto en el marco de la presentación de los resultados definitivos de los Censos Económicos en su edición 2024.

El funcionario reconoció que durante los años de medición del actual instrumento sí se registró una disminución en la actividad económica de la entidad potosina, la cual fue sustentada incluso con las diversas encuestas e instrumentos de medición permanentes realizados de forma cotidiana por el Inegi.

Sin embargo, puntualizó que los datos de los recientes Censos Económicos representan una aparente recuperación económica para la entidad potosina," con los datos del Censos Económicos, lo que nosotros encontramos es que primero hay un crecimiento en el número de unidades económicas y en el número de personal ocupado. Y que además el promedio de crecimiento anual es positivo de 2.7% y de 3% en personal empleado, lo que muestra que la parte de esta caída en la pandemia muestra que aparentemente ya se recuperó totalmente la actividad económica".

Detalló que la vigésima edición de los Censos Económicos realizados por el Inegi, corresponde a un operativo de muestreo realizado de marzo a julio del año pasado en todos los municipios y localidades urbanas del estado de San Luis Potosí, las cuales ascienden a 80 localidades urbanas repartidas en las 59 demarcaciones municipales, incluidas las actividades económicas del ámbito rural.

"En ese sentido nos vamos directo a la parte de cuántas son las unidades económicas del sector privado y paraestatal, porque son las unidades económicas a las cuales les aplicamos un cuestionario completo y entonces podemos tener el detalle de toda la actividad por sector, por subsector, por actividad, por personal ocupado a nivel geográfico, etc. Esa es la riqueza".

Evolución positiva

De acuerdo con los resultados definitivos de los Censos Económicos, para el 2023 se registraron un total de 113 mil 597 unidades económicas derivadas del levantamiento del censo económico en el sector privado y preestatal y que ocupan a 606 mil 745 personas.

Ramos Miranda destacó que este dato representa una evolución positiva durante los últimos años al realizar un comparativo de los periodos censales de 2014, 2019 y 2024, pues explicó que en este último lustro se registró una tasa de crecimiento media anual del 3 por ciento en las unidades económicas, mientras que el personal ocupado mantiene un crecimiento del 2.7 por ciento.

Estas unidades económicas se concentraron en un 95.3 por ciento en las microempresas, es decir, aquellas que emplean hasta 10 personas o menos, el 4.5 por ciento fueron para las Pymes, es decir las que ocupan entre 11 a 250 personas, y el 0.2 por ciento restante se concentra en las grandes empresas que operan con más de 250 personas.

A nivel municipal, la capital potosina concentró el 36 por ciento de las unidades económicas con 40 mil 774, le sigue Soledad de Graciano Sánchez con el 9.8 por ciento con un total de 11 mil 110 unidades, Ciudad Valles concentró el 8 por ciento con 9 mil 128 unidades y posteriormente Matehuala con 6 mil 37, Rioverde con 5 mil 824 y Villa de Pozos con 4 mil 403 unidades económicas.

En cuanto al personal ocupado, el 40 por ciento se concentró en las microempresas, el 30.5 por ciento en las Pymes y el 29.4 por ciento en las grandes empresas, siendo la capital potosina el municipio que registró al 52 por ciento del total del personal ocupado en las unidades económicas, seguido de Soledad y Villa de Reyes debido a la cercanía con la Zona Industrial en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Zona manufacturera

Ante esto, el coordinador estatal del Inegi señaló que todos los productos y servicios de acuerdo al censo económico generaron un monto de 892 mil 768 millones de pesos, de los cuales el 75 por ciento corresponde a la producción total generada por las empresas manufactureras.

"Los censos económicos nos permiten tener esos detalles al hacer un recorrido total. Entonces es que nos permite referenciar la información y medirla y referenciarla de manera geográfica. Y nos permite identificar también por los diferentes sectores de actividad. Entonces, es visto por muchos de nosotros, pero es reforzado con estas estadísticas que nos dicen que el 75 por ciento del valor de la producción total de productos y servicios lo genera la actividad manufacturera. Esa es una característica en el Estado, la Zona Industrial está muy concentrada aquí en la zona metropolitana de la capital".

Reconoció que si bien los datos muestran que el motor de las unidades económicas se mantienen en las empresas manufactureras, no se debe olvidar a las pequeñas empresas que concentraron la gran cantidad de unidades económicas.

Afirmó que es importante conocer la estructura económica del estado para poder dar un seguimiento a través del programa permanente de encuestas del Inegi en los periodos en que no hay censo.

Domina informalidad

Otro dato revelador de los resultados definitivos de los Censos Económicos, es la predominancia de la informalidad, pues el 59.9 por ciento de las unidades económicas mantienen estas condiciones.

Al respecto, Arturo Ramos Miranda aclaró que dentro de las métricas del Inegi no toman en cuenta el ambulantaje y la actividad económica no anclada de manera fija al piso, por lo que el concepto de informalidad manejado por el instituto corresponde a la caracterización de unidades económicas que tienen 5 personas o menos, que no pagan contribuciones patronales de seguridad social, que no forman parte de una empresa con varios establecimientos, que no cuentan con personal proporcionado por otra razón, y que no cuentan con gastos por asesorías comerciales.

"Es otro concepto, es un concepto diferente, producto del contenido de los cuestionarios que le aplicamos a cada unidad económica. Y considerando recomendaciones internacionales para la medición de la economía formal e informal con estas características de formalidad-informalidad en una visión un poquito mayor. Es que hacemos entonces una caracterización de aquellas unidades económicas. Cuando decimos que el 59.9 por ciento del total de las unidades económicas las podemos considerar como informales, es porque esas tienen estas características".

Detalló que esta situación se alinea con la tendencia nacional que se está registrando en todo el país, pues ejemplificó que incluso en instrumentos como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) se señala una informalidad laboral superior al 50 por ciento.

Sin embargo, uno de los datos más preocupantes de la más reciente edición de los Censos Económicos 2024, elaborados por el Inegi es la inseguridad pública que se posicionó como el principal reto que enfrentaron las unidades económicas para desarrollar sus actividades en el estado de San Luis Potosí.

Del total de unidades económicas registradas, el 38.3 por ciento de los informantes señalaron que la inseguridad pública es el principal problema para desempeñar su labor, lo que implica un incremento de 3.9 puntos porcentuales en comparación con la edición anterior de 2018, cuando el porcentaje fue de 34.4 por ciento.

Asimismo, el 34.4 por ciento mencionó como principal obstáculo el elevado costo de materias primas, insumos o mercancías comercializadas, lo que significó un aumento de 18.4 puntos porcentuales respecto al periodo censado previo.

En tercer lugar, el 32.5 por ciento indicó una baja demanda de sus productos o servicios, un alza de 16.2 puntos porcentuales en relación con 2018. A su vez, el 25.4 por ciento consideró que los altos costos de servicios como electricidad, agua y telefonía representan su principal problema, cifra que aumentó 3.4 puntos porcentuales frente al censo anterior.

Por último, el 20 por ciento de los participantes reportaron que la competencia desleal es el mayor reto para sus unidades económicas, lo que representa un crecimiento de 4.5 puntos porcentuales en comparación con la pasada edición de los Censos Económicos del Inegi.

En conclusión, los resultados de los Censos Económicos 2024 del Inegi evidencian que, aunque la economía de San Luis Potosí sufrió un fuerte impacto durante la pandemia de COVID-19, actualmente muestra una recuperación sostenida, con incrementos en el número de unidades económicas y en el personal ocupado, así como un crecimiento promedio anual positivo. No obstante, persisten retos significativos como la alta informalidad, que afecta a casi seis de cada diez negocios, y la inseguridad pública, identificada como el principal obstáculo para el desarrollo de actividades productivas, en concordancia con el aumento en la percepción ciudadana de riesgo. Estos datos, junto con el alto peso de la industria manufacturera y la concentración de actividad económica en la zona metropolitana, ofrecen un panorama claro para la toma de decisiones y la planeación de estrategias que fortalezcan tanto a las grandes empresas como al amplio tejido de micro y pequeñas unidades económicas.