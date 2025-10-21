Videos | Cierran calles y avenidas en segundo día de protesta estudiantil
Alerta la SSPC por bloqueos en el centro histórico, carretera 57 y Salvador Nava al oriente y poniente de la capital
La mañana de este martes 21 de octubre, varias vialidades de la capital de San Luis Potosí permanecen cerradas debido al segundo día de manifestación de estudiantes de la UASLP, quienes protestan por el caso de una alumna que denunció haber sido víctima de violación dentro de la Facultad de Derecho.
El Gobierno de la Capital informó que continúan los bloqueos en las calles Cuauhtémoc, de Mariano Jiménez a Tomasa Esteves; Tomasa Esteves, de Carranza a Cuauhtémoc; y en el cruce de Madero con Uresti hacia el poniente. Esto, en torno a la Facultad de de Derecho.
También, hay cierres en acceso de Río Santiago hacia Paseo de los Derechos Humanos; en las inmediaciones de Zona Universitaria y un contingente bloquea la glorieta González Bocanegra, por lo que están bloqueados todos los accesos de Carranza, Himno Nacional, Pintores/Manuel Nava y Niño Artillero.
Así como carriles centrales y laterales de Salvador Nava y Manuel Nava y a la altura de Rutilo Torres, en el Campus Oriente de la UASLP.
Elementos de la Policía Vial mantienen presencia en los puntos afectados, mientras se prevé que durante el día haya más movilizaciones y bloqueos en distintos puntos de la ciudad.
Las autoridades universitarias informaron que se mantienen activos los protocolos de atención y acompañamiento a la víctima, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones del caso.
