Restaurantes esperan buena venta por partido de México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Restauranteros de Villa de Pozos esperan que este miércoles, la asistencia de comensales a sus establecimientos vuelva a repuntar con el juego de México contra la República Checa, aunque, por el horario de transmisión, se pronostica más bien un consumo de cenas ligeras, acompañadas de bebidas de baja graduación, principalmente.

Consumo y horarios en restaurantes de Villa de Pozos

Los administradores de algunos de los restaurantes más representativos de este municipio comentaron que el horario del encuentro de futbol permitirá que muchos trabajadores de la cercana Zona Industrial que salen a las 6:00 de la tarde, lleguen a Pozos a relajarse de los retos de la jornada laboral a la espera de que inicie el tercer partido de México en su participación en el Mundial de Futbol 2026.

Participación en la Ruta Mundialista del Sabor

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque pocos negocios de la avenida Julián de los Reyes montaron publicidad visible sobre la justa mundialista, sí son varios los que cuentan con transmisión de los partidos. Algunos restaurantes, de hecho, participan en la campaña "Ruta Mundialista del Sabor" lanzada por la Dirección de Turismo de Villa de Pozos.

Los restaurantes de dicha campaña ofrecen, además de ciertos descuentos y promociones, platillos y bebidas inspiradas en la gastronomía de algunos de los países que participan en el campeonato mundial.