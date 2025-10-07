Villa de Pozos tiene que repetir consulta sobre discapacidad

Ante el incumplimiento del Concejo municipal de Pozos de los requisitos legales necesarios para la realización de una consulta a personas con discapacidad dentro de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, la justicia federal le ordenó, entre otras cosas, reponer el proceso.

El Juzgado Octavo de Distrito resolvió a favor de un grupo de habitantes con discapacidad de Villa de Pozos, al determinar que el Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027 fue aprobado sin realizar una consulta efectiva, accesible e informada, violando derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por tal razón, el pasado 3 de octubre, el juzgado resolvió el amparo 435/2025, promovido pos ciudadanos del municipio.

La autoridad judicial encontró elementos, deficiencias, omisiones y anomalías que, a su parecer, confirmaron que la consulta del Concejo municipal poceño se realizó sin cumplir a cabalidad la normatividad.

La resolución reconoció que la omisión por parte del municipio vulneró el derecho a la participación y la igualdad de este grupo poblacional.

Por tal razón, el Juzgado Octavo ordenó al Concejo de Pozos, reponer el procedimiento de consulta, garantizando la participación real y accesible de las personas con discapacidad, además de modificar el Plan Municipal de Desarrollo conforme a los resultados de dicha consulta.

El amparo marca un precedente importante en San Luis Potosí, al reafirmar que ningún plan de desarrollo puede aprobarse sin la participación efectiva de las personas con discapacidad, tal como lo establecen la Constitución, la Convención y el Acuerdo de Escazú, consideró la organización Cambio de Ruta en un posicionamiento publicado tras darse a conocer el fallo.

La organización lo consideró un avance más que gestionamos en materia de inclusión y derechos humanos.

“La planeación pública debe realizarse con la gente y para la gente, garantizando que todas las voces sean escuchadas y respetadas”, estableció.