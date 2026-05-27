Estudiantes, de los más afectados por violaciones a sus derechos: CEEAV

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Escuelas públicas dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y del Educativo Estatal Regular (SEER) e incluso instituciones privadas concentran algunas de las mayores incidencias de presuntas violaciones a derechos humanos en San Luis Potosí, reconoció el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Juan Gerardo Castillo Mata.

El funcionario advirtió que la mayoría de las víctimas son niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

Castillo Mata señaló que el sector educativo se mantiene entre los de mayor número de quejas y denuncias por acciones u omisiones que derivan en posibles violaciones a derechos humanos.

Aunque no precisó cifras, afirmó que los señalamientos se relacionan principalmente con fallas atribuibles a personal docente o administrativo.

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"No tengo a la mano la cifra exacta, pero sí estoy seguro de que es de las de mayor incidencia dentro de la Comisión de Derechos Humanos", comentó.

Precisó que la mayoría de los casos atendidos corresponden a estudiantes de nivel básico y medio superior, y que las denuncias se concentran principalmente en la zona centro y la región Huasteca del estado.

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En ese contexto, el funcionario confirmó que la Comisión mantiene intervención en dos casos vinculados con el Colegio de Bachilleres (Cobach): uno relacionado con el joven que falleció tras una fiesta privada, y otro derivado de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por presuntas violaciones en el entorno escolar, incluidos señalamientos de bullying.