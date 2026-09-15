Violencia también afecta a hombres
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La mayoría de las personas que buscan atención psicológica por violencia familiar en la Unidad de Atención a la Violencia Familiar del DIF Municipal son mujeres, aunque también se han atendido casos de hombres que enfrentan agresiones verbales y, en algunos casos, físicas, señaló el psicólogo José de Jesús Rosas.
Explicó que buena parte de los casos están relacionados con conflictos en las relaciones de pareja, donde persisten formas violentas de resolver las diferencias y uno de los integrantes busca imponer su voluntad mediante el ejercicio de la fuerza o el poder.
Aunque las mujeres representan la mayoría de las usuarias, dijo que también existen hombres que atraviesan situaciones de violencia dentro de sus relaciones. Rosas advirtió que las víctimas pueden llegar a encontrarse aisladas, particularmente cuando han intentado contar lo que viven a familiares, amistades o compañeros de trabajo y no han recibido apoyo.
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