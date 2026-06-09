Vix Univisión hace casting en la capital

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Un aproximado de 120 jóvenes y adultos, se han apuntado para probarse con el fin de participar en una serie que será producida para Vix Univisión.

La empresa Kam In Talents, pasó todo este lunes recibiendo a personas cuyas edades oscilan entre los 18 y los 60 años y quienes manifestaron su interés por participar en la serie. En los próximos días se definirá quiénes participarán en la producción televisiva.

Los interesados comenzaron a llegar desde temprana hora al edificio de la capital de la Secretaría de Turismo del Estado, para buscar un lugar, aunque hasta ahora se desconoce de cuánto personal dispondrán para los diversos roles a interpretar.

Las escenas y secuencias entrarán en proceso de grabación durante los próximos meses, en sitios a elegir tanto en la zona urbana de la capital como en la cabecera de Villa de Pozos.

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Cada uno de los aspirantes dejó su nombre completo, edad y nacionalidad, género si es de su consentimiento, correo electrónico y teléfono celular, además de datos para demostrar su identidad.

Los propios responsables del casting les preguntaron si alguna vez han participado en alguna producción cinematográfica o de televisión, creando un instrumento de evaluación para verificar talentos y actividades en las que potencialmente destacarían.