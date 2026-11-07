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Xantolo impulsó llegada de turistas a la Huasteca

Por Martín Rodríguez

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Xantolo impulsó llegada de turistas a la Huasteca
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      La mayor parte del flujo de personas que acudieron a presenciar las celebraciones del evento denominado Xantolo en tu Ciudad, fue de personas que habitan en territorio potosino, pero en el caso de la gente que vino del exterior, el 95 por ciento son mexicanos, aseguró el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Mauricio 

      Mahbub Tamez.

      Confirmó que la Zona Huasteca fue la que mayor premio de los clientes recibió, porque el turismo se movilizó más y la distribución de los usuarios se llevó de la misma manera y en la misma proporción, es decir 95 por ciento mexicanos y 5 por ciento de diferentes países y continentes.

      Precisó que los visitantes a territorio potosino que provenían de otros estados, tenían como origen Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y la Ciudad de México.

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      Aseguró que lo más beneficiado fueron los hoteles y restaurantes, pero hay énfasis en el transporte, en este último caso, porque sube el número de usuarios de autobuses de transporte foráneo, pero también hay grupos o personas que se trasladan en otro tipo de vehículos que por lo general, son rentados para el caso específico de dirigirse al Xantolo.

      Añadió que los clientes premian a las agencias de viajes, como personas fieles a los servicios que ofrecen, si se considera que una parte es importante para generar condiciones de tráfico hacia los centros turísticos, en particular para los que se relacionaron con el desarrollo del Xantolo.

      Manifestó que la dinámica es de mayor cobertura cuando caemos en la cuenta de que la gente va de un municipio a otro y por lo tanto, necesita viajar y consumir el servicio de traslado.

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