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Ya hay derechos reconocidos en pensiones: López

Analizarán la propuesta de reforma de José Mario de la Garza

Por Samuel Moreno

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Ya hay derechos reconocidos en pensiones: López
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      La iniciativa para ampliar los conceptos que deben cubrir las pensiones alimenticias en San Luis Potosí requiere precisar qué derechos ya están contemplados en la legislación y cuáles necesitan reforzarse, consideró la diputada local de Morena, Gabriela López Torres.

      La propuesta ciudadana, impulsada por José Mario de la Garza Marroquín y que será presentada ante el Pleno del Congreso del Estado, plantea incorporar de manera expresa gastos de salud mental, recreación, tecnología y educación superior, además de procurar que los menores conserven su calidad de vida tras la separación de sus padres.

      López Torres señaló que apenas comenzó a revisar la iniciativa, por lo que consideró necesario analizar su exposición de motivos y los criterios que propone modificar, pues algunos aspectos, como la atención a la salud, ya forman parte de los derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes.

      La legisladora sostuvo que existe apertura para respaldar modificaciones que fortalezcan la protección de las infancias, aunque subrayó la importancia de distinguir entre los derechos que ya establece la ley y aquellos que requieren una regulación más precisa para su cumplimiento. Indicó que las pensiones alimenticias no deben entenderse únicamente como la entrega de comida, sino que abarcan necesidades relacionadas con la salud, educación, recreación e incluso las vacaciones de los menores. También advirtió que persiste una falta de conciencia social sobre el alcance de esta obligación.

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      La morenista afirmó que cualquier reforma que contribuya a mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes contará con su respaldo, al señalar que el derecho a recibir alimentos corresponde a los menores y no a las madres o personas cuidadoras.

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