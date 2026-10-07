Ya se ofrecenlos viajes para el fin de año

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Ya comenzaron las solicitudes de compra y apertura de paquetes de viaje para familias completas o grupos de amigos que desean pasar la Navidad y el año nuevo en sitios de gran turismo del país, confirmó Daniela Alejandra Alonso, presidenta local de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

Dijo que los lugares más solicitados son Puerto Vallarta, Ixtapa y Mazatlán. Las familias se organizan para celebrar la Navidad del año nuevo a pie de playa, colocando por ejemplo pirotecnia, música y todo una ambientación para recibir las celebraciones principales de diciembre.

Aseguró que entre los más solicitados hay hoteles de cuatro estrellas y cinco estrellas, lo que permite trabajar con un plan todo incluido.

Recordó que la gente ya tiene la comida, la bebida, además de actividades incluidas en el paquete turístico.

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La ventaja que ella percibe, es que las agencias de viaje ya tienen paquetes armados con todo incluido, ya sea a través de transporte terrestre o en su caso por aéreo.

Dijo que anteriormente, la gente apartaba sus viajes con ocho o seis meses de anticipación, pero cada vez hay más que se suman a aquellos que planean a muy corto plazo, por ejemplo los que contratan con dos semanas previas al viaje, lo que no se veía anteriormente, pero que está relacionado con las posibilidades de cada persona para planear un viaje.