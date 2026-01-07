logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Zona metropolitana, bajo bruma del invierno: Segam

Estas condiciones podrían repetirse en los próximos días mientras prevalezcan las bajas temperaturas

Por Ana Paula Vázquez

Enero 07, 2026 01:52 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

La secretaria de Ecología y Gestión Ambiental, Sonia Mendoza Díaz, atribuyó la bruma visible en la zona metropolitana de San Luis Potosí a la inversión térmica del invierno, un fenómeno que impide la dispersión de emisiones y vuelve más denso el ambiente.

La funcionaria aceptó que estas condiciones podrían repetirse en los próximos días mientras prevalezcan las bajas temperaturas.

Las mediciones federales reflejaron ese comportamiento dispar dentro de la misma mancha urbana.

Durante la mañana, el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire reportó aire malo en la estación de la primaria Primero de Mayo; en contraste, el monitor de Industriales Potosinos Asociados lo clasificó como aceptable, y los puntos instalados en el DIF Estatal y la Biblioteca VIP se mantuvieron en rango bueno, lo que evidencia que los contaminantes no se concentran de forma uniforme.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Frente a este panorama, la Segam espera recibir en breve el proyecto ProAire, elaborado por especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Según Mendoza Díaz, el documento ofrecerá un diagnóstico actualizado y propondrá medidas para reducir partículas asociadas al tránsito vehicular, obras y actividad industrial, con la intervención del Comité de Contingencias, donde convergen dependencias de Salud, Educación, Desarrollo Urbano y Protección Civil.

Los antecedentes nacionales muestran que el arranque de 2026 ha registrado episodios de mala calidad del aire, sin embargo, el sistema estatal de monitoreo no ha difundido reportes continuos. Colectivos ambientales han advertido que esa falta de información local dificulta comparar tendencias y tomar decisiones inmediatas, sobre todo para grupos sensibles como menores, personas mayores y quienes trabajan al exterior.

Mientras las autoridades preparan acciones a partir de ProAire, la ciudad sigue amaneciendo bajo un velo gris que se siente en la garganta y en los ojos. El reto, coinciden especialistas y ciudadanía, será transformar los diagnósticos técnicos en alertas claras y datos abiertos que permitan a las y los potosinos saber, sin contrastes confusos, qué aire respiran cada día del invierno.

LEA TAMBIÉN

Registra la calidad del aire en la metrópoli, riesgos para la salud

El dato fue proporcionado por el SINAICA; la mayor afección prevalece en zonas urbanas

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Zona metropolitana, bajo bruma del invierno: Segam
Zona metropolitana, bajo bruma del invierno: Segam

Zona metropolitana, bajo bruma del invierno: Segam

SLP

Ana Paula Vázquez

Estas condiciones podrían repetirse en los próximos días mientras prevalezcan las bajas temperaturas

Identificó Comercio 10 mil negocios sin licencia
Identificó Comercio 10 mil negocios sin licencia

Identificó Comercio 10 mil negocios sin licencia

SLP

Rolando Morales

Durante 2025 se logró la regularización de los establecimientos incrementando la recaudación, señaló de la Vega Pineda

González Cázares, nueva directora de la Facultad de Derecho
González Cázares, nueva directora de la Facultad de Derecho

González Cázares, nueva directora de la Facultad de Derecho

SLP

Pulso Online

Fue electa en sesión del Consejo Directivo Universitario este miércoles

Prevén eliminar 12 tiraderos clandestinos en la capital
Prevén eliminar 12 tiraderos clandestinos en la capital

Prevén eliminar 12 tiraderos clandestinos en la capital

SLP

Rolando Morales

Operativos de la Dirección de Ecología han logrado buenos resultados, aseguran