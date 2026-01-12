¡CÁLIDO ENCUENTRO!
GENERACIÓN DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UASLP
Galeria
Los amigos y ex compañeros egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebraron por el inicio de este año en un feliz encuentro.
Se reunieron a fin de reafirmar el afecto que les une y charlar sobre las expectativas y experiencias de su vida.
Por ello, encontrarse, representó un reto con múltiples anécdotas.
Radiantes, como en su época de clases, volvieron a recordar las anécdotas con enormes sonrisas.
El estupendo ambiente se prolongó con gran optimismo.