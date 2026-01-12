¡CÁLIDO ENCUENTRO!

Los amigos y ex compañeros egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebraron por el inicio de este año en un feliz encuentro.

Se reunieron a fin de reafirmar el afecto que les une y charlar sobre las expectativas y experiencias de su vida.

Por ello, encontrarse, representó un reto con múltiples anécdotas.

Radiantes, como en su época de clases, volvieron a recordar las anécdotas con enormes sonrisas.

El estupendo ambiente se prolongó con gran optimismo.