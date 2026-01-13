FESTEJAN A LAS ENFERMERAS EN SU DÍA

Un grupo de enfermeras y enfermeros participaron en una celebración, con la que fue reconocida su humanitaria labor, como su entrega, pasión y ética, en el diario desempeño de su profesión.

Ellas y ellos, laboran en la Beneficencia Española, donde día a día demuestran su vocación de servicio, que realizan con amor y paciencia, a fin de brindar una atención integral, apoyar y alentar a los enfermos.

El evento contó con la presencia de las Direcciones Médica y Administrativa, encabezadas por el C.P. Sergio Martínez Govea, Director General; la C.P. Mayra Lizeth Álvarez Silva, Directora Administrativa; y el Dr. Rubén Martínez Gutiérrez, Director Médico, quienes expresaron su reconocimiento y agradecimiento al personal de enfermería por su entrega y profesionalismo.

Asimismo, acompañaron esta celebración integrantes de la H. Junta Directiva, encabezada por el Sr. Francisco Enrique Martínez López, Presidente de la H. Junta Directiva de La Bene San Luis, reforzando el respaldo institucional y el valor que representa el personal de enfermería para la vida del hospital.

Así, el festejo transcurrió en un agradable ambiente, que les permitió fortalecer lazos de unión y armonía.