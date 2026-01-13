logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

FESTEJAN A LAS ENFERMERAS EN SU DÍA

RECONOCEN SU HUMANITARIA LABOR, ENTREGA Y PROFESIONALISMO

Por Maru Bustos PULSO

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Un grupo de enfermeras y enfermeros participaron en una celebración, con la que fue reconocida su humanitaria labor, como su entrega, pasión y ética, en el diario desempeño de su profesión.

Ellas y ellos, laboran en la Beneficencia Española, donde día a día demuestran su vocación de servicio, que realizan con amor y paciencia, a fin de brindar una atención integral, apoyar y alentar a los enfermos.

El evento contó con la presencia de las Direcciones Médica y Administrativa, encabezadas por el C.P. Sergio Martínez Govea, Director General; la C.P. Mayra Lizeth Álvarez Silva, Directora Administrativa; y el Dr. Rubén Martínez Gutiérrez, Director Médico, quienes expresaron su reconocimiento y agradecimiento al personal de enfermería por su entrega y profesionalismo.

Asimismo, acompañaron esta celebración integrantes de la H. Junta Directiva, encabezada por el Sr. Francisco Enrique Martínez López, Presidente de la H. Junta Directiva de La Bene San Luis, reforzando el respaldo institucional y el valor que representa el personal de enfermería para la vida del hospital. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Así, el festejo transcurrió en un agradable ambiente, que les permitió fortalecer lazos de unión y armonía.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡CÁLIDO ENCUENTRO!
¡CÁLIDO ENCUENTRO!

¡CÁLIDO ENCUENTRO!

SLP

Maru Bustos

GENERACIÓN DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UASLP

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!
¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

SLP

Maru Bustos

CELEBRA EMOCIONADA ENTRE AMIGAS

¡EXITOSOS!
¡EXITOSOS!

¡EXITOSOS!

SLP

PULSO

COMPARTEN LOGROS; INTERESANTES PROYECTOS EN SU VIDA

TRIUNFAN EN EL GOLF
TRIUNFAN EN EL GOLF

TRIUNFAN EN EL GOLF

SLP

Maru Bustos

TORNEO DE CLAUSURA DAMAS ACADEMIA DEL CLUB CAMPESTRE