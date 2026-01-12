¡CUMPLEAÑOS FELIZ!
CELEBRA EMOCIONADA ENTRE AMIGAS
Galeria
Carmen Arribas festejó su cumpleaños entre amigas, con una celebración que transcurrió con ¡gran alegría!
Seleccionó una serie de atractivos de buen gusto que agradaron a las invitadas.
Las recibió en el Club Campestre de San Luis, donde creó una agradable atmósfera en un entorno natural.
Ellas, le desearon prosperidad en su familia y más éxitos en los proyectos a emprender.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ahí, charlaron sobre las actividades que realizan, sus pasatiempos, aficiones y algunas experiencias y anécdotas que han vivido juntas; les une una sólida amistad de varios años.
Desde luego, el grupo se identifica por el gran optimismo que tienen por la vida.
Carmen, feliz de llega a un año más de vida con bienestar y festejar rodeada del cariño de su dinámico grupo de amigas.