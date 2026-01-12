¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Carmen Arribas festejó su cumpleaños entre amigas, con una celebración que transcurrió con ¡gran alegría!

Seleccionó una serie de atractivos de buen gusto que agradaron a las invitadas.

Las recibió en el Club Campestre de San Luis, donde creó una agradable atmósfera en un entorno natural.

Ellas, le desearon prosperidad en su familia y más éxitos en los proyectos a emprender.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahí, charlaron sobre las actividades que realizan, sus pasatiempos, aficiones y algunas experiencias y anécdotas que han vivido juntas; les une una sólida amistad de varios años.

Desde luego, el grupo se identifica por el gran optimismo que tienen por la vida.

Carmen, feliz de llega a un año más de vida con bienestar y festejar rodeada del cariño de su dinámico grupo de amigas.