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Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

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Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

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Enlace bajo un cielo de luces

Entre bengalas, luces cálidas y momentos inolvidables

Por Redacción

Octubre 20, 2026 04:52 p.m.
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      Lleno de romanticismo y momentos inolvidables, así fue el enlace de Paola Ascanio y Eduardo Zepeda, quienes celebraron su unión matrimonial en el Templo de San Francisco de Asís, acompañados por familiares y amigos que fueron testigos de este importante capítulo en sus vidas.

      Ceremonia matrimonial y bendición religiosa

      La ceremonia religiosa estuvo marcada por la emoción de los novios, quienes, frente al altar, sellaron su compromiso de amor y recibieron la bendición para emprender juntos el camino del matrimonio.

      Al concluir el enlace, una lluvia de bengalas dio la bienvenida a los recién casados, mientras los aplausos y las felicitaciones de sus seres queridos llenaron de alegría su salida del templo, creando una estampa memorable para la pareja.

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      Recepción y celebración posterior

      Más tarde, los festejos se trasladaron a una recepción decorada con una espectacular iluminación y una ambientación de tonos cálidos que aportó un toque especial a la velada. Los asistentes compartieron una cena de tres tiempos, acompañada de brindis y buenos deseos para Eduardo y Paola.

      La noche continuó entre música, convivencia y muestras de cariño, hasta llegar al esperado primer baile de los esposos. Entre servilletas al aire y el entusiasmo de sus invitados, la pareja disfrutó de uno de los instantes más significativos de la celebración, poniendo el broche de oro a una boda que quedará en el recuerdo de todos los presentes.

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