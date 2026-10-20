Enlace bajo un cielo de luces

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Lleno de romanticismo y momentos inolvidables, así fue el enlace de Paola Ascanio y Eduardo Zepeda, quienes celebraron su unión matrimonial en el Templo de San Francisco de Asís, acompañados por familiares y amigos que fueron testigos de este importante capítulo en sus vidas.

Ceremonia matrimonial y bendición religiosa

La ceremonia religiosa estuvo marcada por la emoción de los novios, quienes, frente al altar, sellaron su compromiso de amor y recibieron la bendición para emprender juntos el camino del matrimonio.

Al concluir el enlace, una lluvia de bengalas dio la bienvenida a los recién casados, mientras los aplausos y las felicitaciones de sus seres queridos llenaron de alegría su salida del templo, creando una estampa memorable para la pareja.

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Recepción y celebración posterior

Más tarde, los festejos se trasladaron a una recepción decorada con una espectacular iluminación y una ambientación de tonos cálidos que aportó un toque especial a la velada. Los asistentes compartieron una cena de tres tiempos, acompañada de brindis y buenos deseos para Eduardo y Paola.

La noche continuó entre música, convivencia y muestras de cariño, hasta llegar al esperado primer baile de los esposos. Entre servilletas al aire y el entusiasmo de sus invitados, la pareja disfrutó de uno de los instantes más significativos de la celebración, poniendo el broche de oro a una boda que quedará en el recuerdo de todos los presentes.