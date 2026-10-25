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Una boda con alas

Yamilé Fontes y Guillermo Silva

Por Redacción PULSO

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Un Mercedes-Benz blanco de los años sesenta, un ramo de alcatraces y una lluvia de mariposas de papel dieron un toque especial a la boda de Yamilé Fontes y Guillermo Silva, una celebración que combinó elegancia, emoción y diversión.

Boda con detalles clásicos y emotivos

Yamilé llegó a la iglesia a bordo del automóvil clásico, decorado con flores de velo de novia, para después, del brazo de su padre, Alberto Fontes, caminar hacia el altar con un ramo de alcatraces blancos, donde la esperaba Guillermo para intercambiar sus votos y anillos, acompañados por familiares y amigos.

Momentos familiares durante la recepción

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Durante la recepción, la música reunió a distintas generaciones en la pista de baile. Guillermo compartió un momento entrañable con su mamá, Karola Guerra; Yamilé compartió la pista con Alberto Fontes, padre e hija protagonizaron un baile que encontró su encanto precisamente en la alegría complicidad entre ambos.

El turno de los recién casados llegó con una sorpresa: al concluir su primer baile, Guillermo cargó a Yamilé y la hizo girar mientras cientos de mariposas blancas de papel caían sobre ellos, creando una escena que quedó capturada en las fotografías del recuerdo.

Después, la pista siguió llena de música, conversaciones y alegría, en una noche en la que los invitados celebraron junto a los recién casados el inicio de su nueva historia.

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