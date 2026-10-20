Pineda Covalin celebra 30 años de moda mexicana

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Treinta años después de convertir la riqueza visual de México en un lenguaje propio, Pineda Covalin celebra su trayectoria con una exposición que pone en perspectiva la evolución de la moda mexicana. Bajo el título "Donde habita la memoria", la muestra reúne piezas, estampados y archivos que permiten conocer la historia de una firma que ha encontrado en los textiles una forma de contar historias.

Fundada por Cristina Pineda y Ricardo Covalín, la marca cumple tres décadas explorando nuevas maneras de reinterpretar los símbolos, paisajes y elementos culturales del país desde una perspectiva contemporánea. Su aniversario también coincide con otro momento importante: los 25 años de su relación comercial con El Palacio de Hierro, donde la firma presenta este recorrido por su universo creativo.

La historia de Pineda Covalin comenzó con una idea: llevar las referencias visuales de México al diseño contemporáneo sin limitarse a reproducirlas. Uno de sus primeros proyectos surgió de una colaboración con el Museo Nacional de Antropología, que dio origen a una colección y sentó las bases de su exploración creativa.

La seda se convirtió en el punto de partida de este universo, que con el tiempo se extendió a mascadas, corbatas, prendas, bolsos, zapatos, perfumes y otros accesorios. En cada categoría, la marca ha explorado distintas formas de trasladar imágenes y símbolos a objetos que forman parte de la vida cotidiana.

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La naturaleza también ocupa un lugar central en su identidad. Flores, aves y otros elementos de la flora y fauna aparecen en estampados que han pasado de las mascadas a vestidos, carteras y bolsos. Más que mantener una imagen estática, la firma ha explorado cómo un mismo lenguaje visual puede adquirir nuevas formas según el material y la pieza en la que se presenta.

A lo largo de estas tres décadas, las colaboraciones con artistas, instituciones culturales y otros proyectos creativos también han ampliado las posibilidades de su propuesta. Estos encuentros han permitido explorar nuevos materiales y disciplinas, además de establecer vínculos con distintas audiencias.

Uno de los aspectos centrales de "Donde habita la memoria" es la posibilidad de conocer el trabajo que existe detrás de cada pieza. La exposición abre el archivo creativo de Pineda Covalin para mostrar bocetos, primeros trazos, estampados y decisiones de diseño que permiten seguir el camino de una imagen hasta convertirse en un objeto.

El recorrido también da cuenta de la evolución de sus propuestas: desde los primeros diseños estampados a mano sobre seda hasta la construcción de prendas y accesorios más complejos. Entre las piezas que forman parte de su universo creativo destacan el saco Tlapacho y distintos bolsos que muestran cómo la identidad gráfica de la firma se adapta a diferentes formatos.

La reutilización textil aparece como otra de las posibilidades exploradas por la marca. Recuperar prendas y materiales permite darles una nueva función y prolongar su historia, al tiempo que abre otras rutas para experimentar con el diseño.

La muestra propone así una mirada que va más allá de los productos terminados. Los materiales, los procesos de producción y las colaboraciones ayudan a entender cómo se construye una identidad creativa y cómo esta puede transformarse con el paso del tiempo.

Celebrar tres décadas también implica reconocer los cambios que ha vivido la industria de la moda en México. Cuando Pineda Covalin comenzó su trayectoria, las marcas nacionales tenían menos espacios para presentar y comercializar sus propuestas. Desde entonces, el panorama creativo ha crecido con nuevas generaciones de diseñadores y una mayor interacción entre la moda, el arte y la cultura.

En ese contexto, Donde habita la memoria funciona como un archivo vivo: recupera momentos importantes de la firma y los pone en diálogo con el presente. La exposición reconoce que la historia de una marca no se construye únicamente a partir de sus fundadores, sino también de las personas que colaboran en sus proyectos, quienes visten sus diseños y quienes han acompañado su crecimiento.

Para Cristina Pineda y Ricardo Covalín, estos 30 años representan una trayectoria colectiva y una oportunidad para explorar nuevas posibilidades. La memoria, en este caso, no significa quedarse en el pasado, sino encontrar en él referencias para continuar creando.

La exposición Pineda Covalin 30 años: "Donde habita la memoria" puede visitarse en El Palacio de Hierro Polanco, en Ciudad de México, como parte de la celebración del aniversario de la firma. La muestra está prevista hasta el 29 de octubre de 2026.

Tres décadas después de su nacimiento, Pineda Covalin mantiene al textil como uno de sus principales medios de expresión y a México como una fuente constante de inspiración. Su historia demuestra que vestir también puede ser una manera de conservar, reinterpretar y compartir la memoria cultural de un país.