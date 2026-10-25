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Rodeado de su familia, jorge celebra su bautizo

El pequeño recibió el sacramento en la parroquia de San Agustín del Pedregal

Por Redacción PULSO

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Hay fechas que merecen un lugar especial en el álbum familiar, y el bautizo de Jorge Fraga fue una de ellas; la celebración tuvo lugar en la Parroquia de San Agustín del Pedregal, donde familiares y seres queridos se reunieron para acompañar al pequeño en esta ocasión especial.

Acompañado por sus padres, Yessica Contreras y Jorge Fraga, el pequeño recibió el sacramento en una ceremonia oficiada por el padre Tomás Ramírez, quien encabezó el rito religioso.

Sarahí Chaides y Pedro Hidalgo fueron elegidos como padrinos de Jorge, un papel especial en esta etapa de su vida y un vínculo que los suma a los momentos importantes de la historia familiar.

La ceremonia fue también una oportunidad para reunir a las personas más cercanas a la familia, compartir buenos deseos y sumar nuevas fotografías al álbum familiar.

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Para Yessica y Jorge, la ocasión quedó como un recuerdo especial de la infancia.

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