Rodeado de su familia, jorge celebra su bautizo
El pequeño recibió el sacramento en la parroquia de San Agustín del Pedregal
Galeria
Hay fechas que merecen un lugar especial en el álbum familiar, y el bautizo de Jorge Fraga fue una de ellas; la celebración tuvo lugar en la Parroquia de San Agustín del Pedregal, donde familiares y seres queridos se reunieron para acompañar al pequeño en esta ocasión especial.
Acompañado por sus padres, Yessica Contreras y Jorge Fraga, el pequeño recibió el sacramento en una ceremonia oficiada por el padre Tomás Ramírez, quien encabezó el rito religioso.
Sarahí Chaides y Pedro Hidalgo fueron elegidos como padrinos de Jorge, un papel especial en esta etapa de su vida y un vínculo que los suma a los momentos importantes de la historia familiar.
La ceremonia fue también una oportunidad para reunir a las personas más cercanas a la familia, compartir buenos deseos y sumar nuevas fotografías al álbum familiar.
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Para Yessica y Jorge, la ocasión quedó como un recuerdo especial de la infancia.
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