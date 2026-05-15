J Balvin dedica concierto a migrantes y a Milk Man

J Balvin aprovechó su primera noche en el Palacio de los Deportes de la CDMX para dejar un emotivo mensaje a un mexicano que lo ayudó a convertirse en la súper estrella que actualmente es, además de a los migrantes.

Previo a interpretar "La canción", tema que se asocia a rupturas amorosas, José tomó el micrófono para despedirse de Milk Man, creativo que lo acompañó desde Energía y tristemente falleció.

"Yo quiero dedicar esta canción a un hermano que murió hace casi tres meses, a mi hermano Milk Man, mexicano, mi mano derecha, en el reggaetón desde que empezamos, no me pude despedir de ti, pero aquí estoy en tu tierra querida, hermano, en México, mandándote todo el amor, toda la fuerza para su familia", dijo.

En una noche en la que el colombiano convocó a 18 mil personas en la piña de cobre también dejó saber que este tema es para aquellos que han pasado por ansiedad y depresión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de convertirlo en un grito de amor y esperanza para los migrantes que se encuentran laborando en los Estados Unidos lejos de sus familias y con la incertidumbre causada por las políticas del actual gobierno.

"También es una canción que le mandó un mensaje también a toda esa gente que ha sufrido de ansiedad, depresión, que ha pasado mal en algún momento de la vida, para que sepa que no están solos y que el sol tarde o temprano alumbra para todo el mundo", apuntó.

"A todos los que tienen un familiar inmigrante, una persona que está en Estados Unidos y no puede volver, alguien que está chambeando, luchando por sus sueños, mandémosle toda la energía, todo el amor y todo el cariño", complementó.

Durante el concierto Balvin exploró sus grandes éxitos desde "Ginza", "Reggeton" o varios temas de "Colores", causando un estruendo constante acompañado de pirotecnia.

En esta presentación el niño de Medellín contó con tres invitados especiales, todos ellos mexicanos, Oscar Maydon, El Bogueto y Yeri Mua, quienes la cantaron a dueto con él canciones como "G-Low Kitty remix" y tuvieron espacio para mostrar su talento en solitario.

J Balvin desea buena suerte a México en el Mundial

Con el mundial de la FIFA tan cerca J Balvin no dejó pasar la oportunidad para desearle suerte a la Selección mexicana de cara a la justa que se disputará en el país, Estados Unidos y Canadá.

"Buenas noches México, que chumba estar con ustedes esta noche, vine de Medellín colombia a mi segunda casa, ¿la estamos pasando cabrón sí o qué?, de verdad que chimba, no vamos ni al cuarto del show y esto ya está encendido con la mejor energía, vamos por ese mundial mi gente", señaló.