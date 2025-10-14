logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Fotogalería

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano

Actividades pastorales universitarias marcaron la experiencia en Armadillo de los Infantes

Por Redacción

Octubre 14, 2025 12:14 p.m.
A
Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano

Del 10 al 11 de octubre, los estudiantes de Ingenierías y TSU del Tecnológico Salesiano

Carlos Gómez vivieron su tradicional campamento anual en Armadillo de los Infantes, San

Luis Potosí.

Durante una noche, los jóvenes disfrutaron de un ambiente otoñal único, lleno de fraternidad,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

alegría y reflexión, enmarcado por las actividades pastorales universitarias que caracterizan la

propuesta educativa salesiana.

Entre las dinámicas más destacadas estuvieron la búsqueda del tesoro, una caminata al aire

libre, la convivencia en torno a la fogata y el rezo del Rosario Misionero, momento que

permitió agradecer y encomendar las misiones del mundo entero.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la unidad del grupo, promover la convivencia sana

y fomentar en los jóvenes la espiritualidad salesiana desde la experiencia y la cercanía.

La comunidad educativa agradece a todos los participantes por su entusiasmo y disposición para

vivir este momento que, sin duda, dejó huellas de amistad, aprendizaje y fe.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano
Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano

Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano

SLP

Redacción

Actividades pastorales universitarias marcaron la experiencia en Armadillo de los Infantes

¡ARTE CULINARIO!
¡ARTE CULINARIO!

¡ARTE CULINARIO!

SLP

Maru Bustos

FESTIVAL DE LA PAELLA DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

ARQUITECTOS CELEBRAN SU DÍA
ARQUITECTOS CELEBRAN SU DÍA

ARQUITECTOS CELEBRAN SU DÍA

SLP

Redacción

EL COLEGIO DE SLP OFRECE CÁLIDA RECEPCIÓN

ALEJANDRA Y LORENA ¡OTRO AÑO FELICES!
ALEJANDRA Y LORENA ¡OTRO AÑO FELICES!

ALEJANDRA Y LORENA ¡OTRO AÑO FELICES!

SLP

Maru Bustos

RECIBEN AFECTO DE LA FAMILIA Y AMISTADES