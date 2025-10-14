Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano
Actividades pastorales universitarias marcaron la experiencia en Armadillo de los Infantes
Del 10 al 11 de octubre, los estudiantes de Ingenierías y TSU del Tecnológico Salesiano
Carlos Gómez vivieron su tradicional campamento anual en Armadillo de los Infantes, San
Luis Potosí.
Durante una noche, los jóvenes disfrutaron de un ambiente otoñal único, lleno de fraternidad,
alegría y reflexión, enmarcado por las actividades pastorales universitarias que caracterizan la
propuesta educativa salesiana.
Entre las dinámicas más destacadas estuvieron la búsqueda del tesoro, una caminata al aire
libre, la convivencia en torno a la fogata y el rezo del Rosario Misionero, momento que
permitió agradecer y encomendar las misiones del mundo entero.
El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la unidad del grupo, promover la convivencia sana
y fomentar en los jóvenes la espiritualidad salesiana desde la experiencia y la cercanía.
La comunidad educativa agradece a todos los participantes por su entusiasmo y disposición para
vivir este momento que, sin duda, dejó huellas de amistad, aprendizaje y fe.
