ARQUITECTOS CELEBRAN SU DÍA

EL COLEGIO DE SLP OFRECE CÁLIDA RECEPCIÓN

Por Redacción PULSO

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
En el marco del Día del Arquitecto, el Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí celebró con entusiasmo y orgullo esta significativa fecha que honra la labor de las y los profesionales de la arquitectura, quienes con su creatividad, visión y compromiso construyen entornos más funcionales, humanos y sostenibles.

Las instalaciones del Colegio se convirtieron en punto de encuentro para miembros del gremio, autoridades académicas, invitados especiales, estudiantes y representantes de distintas instituciones relacionadas con el urbanismo, la planeación y el desarrollo del entorno construido.

Durante el evento se destacó el trabajo constante y visionario del Consejo Directivo 2024–2026, que ha emprendido una labor sólida en la promoción de la arquitectura local, impulsando espacios de diálogo, actualización profesional, participación ciudadana y vinculación institucional. 

Bajo su liderazgo, el Colegio ha retomado su papel como voz activa en temas clave para el desarrollo urbano de San Luis Potosí y ha fortalecido su presencia tanto a nivel estatal como nacional.

El evento tuvo como momento culminante la entrega del Galardón FCARM 2025, uno de los máximos reconocimientos otorgados por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, a la Arq. María de Lourdes Cubillas Tejeda, por su destacada trayectoria profesional, su compromiso con la arquitectura socialmente responsable y su invaluable aportación al desarrollo urbano y patrimonial de la región.

