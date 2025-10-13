ALEJANDRA Y LORENA ¡OTRO AÑO FELICES!
RECIBEN AFECTO DE LA FAMILIA Y AMISTADES
Alejandra Ávila y Lorena Herrera festejaron sus cumpleaños con una espléndida celebración entre seres queridos y con las amistades de toda la vida.
Para esta ocasión especial en su vida, eligieron detalles de buen gusto en los que imprimieron su estilo.
En una agradable atmósfera recibieron a los invitados, quienes le expresaron bienestar.
Además, sus seres queridos y grupos de amigos cercanos les reafirmaron el afecto, cariño y admiración que les tienen.
Ahí, charlaron acerca de los proyectos que emprenderán y les desearon más éxitos.
En el cálido encuentro, un ambiente de armonía.
