ALEJANDRA Y LORENA ¡OTRO AÑO FELICES!

Alejandra Ávila y Lorena Herrera festejaron sus cumpleaños con una espléndida celebración entre seres queridos y con las amistades de toda la vida.

Para esta ocasión especial en su vida, eligieron detalles de buen gusto en los que imprimieron su estilo.

En una agradable atmósfera recibieron a los invitados, quienes le expresaron bienestar.

Además, sus seres queridos y grupos de amigos cercanos les reafirmaron el afecto, cariño y admiración que les tienen.

Ahí, charlaron acerca de los proyectos que emprenderán y les desearon más éxitos.

En el cálido encuentro, un ambiente de armonía.