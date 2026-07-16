¡CUMPLE 60 AÑOS Y CELEBRA EN GRANDE!

Ricardo Ramírez celebró con gran entusiasmo al llegar con bienestar a sus 60 años de vida.

Su esposa Alejandra Arévalo y sus hijos Pau y Ricardo Ramírez se encargaron de organizar el festejo, para el que eligieron detalles especiales que identifican al cumpleañero.

Así, llegaron los grupos de amigos de toda la vida.

Ellos, le expresaron a Ricardo su afecto y admiración y le desearon lo mejor para hoy y siempre, así como éxito en los proyectos a emprender.

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En un estupendo ambiente charlaron de sus planes a emprender con el mismo esfuerzo y perseverancia que les identifica.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!