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EMOTIVO ENCUENTRO

50 AÑOS DE HABER EGRESADO DEL COLEGIO MOTOLINÍA

Por Maru Bustos PULSO

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Un grupo de amigas de toda la vida realizaron un agradable encuentro en una atmósfera estupenda, a fin de conmemorar 50 años de haber egresado del Colegio Motolinía.

Integran una de las generaciones más dinámicas y emprendedoras de este plantel educativo; siempre orgullosas y triunfadoras en sus proyectos que realizan.

A través de los años, consolidaron su amistad, que fue palpable en la agradable celebración que prepararon.

Recordaron algunas de las anécdotas y experiencias en el aula de clases que tanto les emociona, pues, revivieron su época de estudiantes en el colegio.

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Intercambiaron algunos de los proyectos que tanto les apasiona.

El cálido festejo fue preparado a detalle con una serie de elementos, a fin de sorprender a sus compañeros.

Como se esperaba, la reunión se prolongó con gran optimismo y felicidad.

Eso sí, ¡qué vitalidad y energía!

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