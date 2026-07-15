EMOTIVO ENCUENTRO

Un grupo de amigas de toda la vida realizaron un agradable encuentro en una atmósfera estupenda, a fin de conmemorar 50 años de haber egresado del Colegio Motolinía.

Integran una de las generaciones más dinámicas y emprendedoras de este plantel educativo; siempre orgullosas y triunfadoras en sus proyectos que realizan.

A través de los años, consolidaron su amistad, que fue palpable en la agradable celebración que prepararon.

Recordaron algunas de las anécdotas y experiencias en el aula de clases que tanto les emociona, pues, revivieron su época de estudiantes en el colegio.

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Intercambiaron algunos de los proyectos que tanto les apasiona.

El cálido festejo fue preparado a detalle con una serie de elementos, a fin de sorprender a sus compañeros.

Como se esperaba, la reunión se prolongó con gran optimismo y felicidad.

Eso sí, ¡qué vitalidad y energía!